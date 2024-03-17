"Шахеды" заходили с моря: что известно о ночной атаке по Украине

Ночью россияне снова устроили атаку по Украине. Захватчики выпустили 16 ударных беспилотников и ракеты.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину — задействовали 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены", — говорится в сообщении.

Силы обороны юга сообщили, что уничтожили над Одесской областью 13 беспилотников и еще один над Николаевской областью. Российская атака длилась около трех часов, в результате которой в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, которые оперативно потушили. Люди не пострадали, добавили в командовании.

Кроме того, враг выпустил пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковщине и Донецкой области, две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговщине.

Читайте также: