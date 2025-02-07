Шахта "Торецкая" стала для оккупантов настоящим "Бермудским треугольником" – обозреватель

Шахта " Торецкая " стала для россиян настоящим "Бермудским треугольником".

Об этом в сообщении в соцсетях заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Идет туда много врагов на штурм наших позиций, а возвращаются – единицы. И все равно лезут! Такое упрямство не поддается логике, не поддается пониманию, не поддается ничему!", – эмоционально добавил он.

В Крымском все сложно, очень трудно даже ЛБЗ определить, потому что она постоянно двигается в обе стороны.

В остатках Забалки – бои за каждый дом, за каждый огород.

В Щербиновке-Леонидовке продолжаются маневровые бои. Кстати, очень напоминает то, что сейчас на Курщине.

"Сохранение жизни и здоровья — главное, поэтому наши воины при необходимости могут отойти, чтобы утилизировать больше врагов, и затем вернуть утраченные позиции. Торецкий район обороны продолжает взимать значительные силы оккупанта, которые он не может направить на другие участки. Первой очередь — на Часов Яр и Константиновку. Бои за Торецк продолжаются 7 месяцев, и будут продолжаться еще, потому что финала там пока не видно", – резюмировал он.

Напомним, что в Торецке, где продолжаются бои, власти выделили "на свое содержание" более 84 млн грн. Причем из Торецкой громады уже эвакуировались около 95% всех жителей. Несмотря на продвижение россиян в Торецке, заложили на 2025 год миллион гривен для разработки Стратегии послевоенного восстановления.

Читайте также: