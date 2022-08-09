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Шахты Луганщины на грани закрытия, потому что оккупанты мобилизуют людей — Гайдай

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Шахты Луганщины на грани закрытия, потому что оккупанты мобилизуют людей — Гайдай

Фото: Associated Press

Шахты в оккупированных населенных пунктах Луганской области на грани закрытия.

Во временно увлечении россиянами области не хватает рабочих. Ведь в регионе началась принудительная мобилизация. Кроме того, чтобы выжить, люди вынуждены осваивать новые специальности или работать в несколько смен.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году. Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Должанск (Свердловск). Сейчас каждая повестка — еще один шаг к полной. предприятий. Людей не хватает. Шахтеров едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий. Ситуация близится к катастрофической", — сообщил Гайдай.

По его словам, именно из предприятий в этих населенных пунктах многие мужчины отправили на войну еще в начале вторжения. Напасти россияне начали приглашать на работу мужчин из соседних областей Российской Федерации.

Как сообщалось, из Луганщины пытаются организовать депортацию детей в Россию. С соответствующими намерениями в захваченные города приехала "уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ". На днях более 100 лишенных родительской опеки детей и детей-сирот вывезут в Россию.

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