Шаманы из Бурятии будут "бороться" с HIMARS: в Ростове уже обустраивают халабуды для обрядов

В российский Ростов-на-Дону везут бурятских шаманов, которые должны будут обрядами помочь российским оккупантам, которые несут огромные потери в войне в Украине.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Как утверждается, знахари должны будут проводить обряды с российскими оккупантами, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS, которыми украинские войска защищаются от захватчиков. Мистики верят, что именно духи древних предков смогут "защитить" россиян.

Шаманы будут проводить свои обряды в ютрах (тип переносного жилья или палатки, другими словами, имеющий основу из жерди, крытого соломой, корой, шкурами и т.п.). Кроме обрядов, шаманы и баряшины (костоправы) будут лечить раненых россиян и вызвать богов древних воинов-гунов.

"Вот, например, HIMARS, мы их "химерами" называем... Если "химера" придет, спавшие воины-гуны проснутся. Они увидят свой дом, атрибутику всякую, и помогут нашим бойцам", — сказал глава фонда "Гуннский фонд" Олег Булутов.

Сначала шалаши шаманов хотели разместить на Донбассе, но там восприняли идею без особого энтузиазма, поэтому их передали на Ростов.

Напомним, оказалось, что топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл", миллиардер Александр Субботин умер при очень странных обстоятельствах во время сеанса с супругами шаманов Магуа. С помощью нетрадиционного сеанса, который происходил в обычном частном доме, миллиардер пытался на этот раз вылечиться от похмелья.

Как сообщалось, мольфарка Магдалена Мочевская рассказала, что на диктатора РФ Путина работает целая армия экстрасенсов.

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