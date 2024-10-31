"Шанс, который выпадает раз в жизни": экс-военные КНДР рассказали, почему корейцы будут воевать против Украины

Северная Корея скрывает от собственного народа отправку своих войск на войну, чтобы не волновать общественность. А это произойдет, ведь их солдаты едут за границу убивать и умирать.

Бывшие корейские военные ответили, почему нынешние солдаты КНДР будут воевать против Украины. Главное, это шанс заработать деньги и получить привилегии для своих семей, несмотря на риски.

Об этом говорится в материале Independent со ссылкой на рассказ бывших военных КНДР.

Тысячи молодых солдат, которых Северная Корея отправила в Россию для так называемой помощи в борьбе против Украины, в большинстве своем являются элитными спецподразделениями, но они не имеют практического боевого опыта, не знакомы с местностью. Более того, их, вероятно, забросят на участки фронта, где идут самые ожесточенные битвы, говорят источники.

По информации разведчиков, войска КНДР уже прибывают на фронт. По словам бывших северокорейских военнослужащих, они могут с радостью воспринимать свой "российский тур" как редкий шанс заработать хорошие деньги, впервые увидеть чужую страну и получить привилегии для своих семей.

"Они слишком молоды и не понимают, куда едут. Они просто сочтут за честь быть избранными из многочисленных северокорейских солдат и отправиться в Россию", — сказал Ли Вун Гил, бывший член элитного подразделения спецназа "Штурмовой корпус". Сам он уехал в Южную Корею в 2007 году.

"Но я думаю, что большинство из них вряд ли вернутся домой живыми", — добавил Ли Вун Гил.

Сколько будет платить Путин

Кремлевский глава Владимир Путин обещает по две тысячи долларов ежемесячно. 90% этой суммы, вероятно, уйдет в казну, но год службы в России принесет северокорейскому солдату от 1200 до 2400 долларов. Ради таких денег они готовы рисковать. такой "смертельный туризм" позволит корейцам приобрести приличное жилье в своей стране, сделает доступными для них престижные вузы или хотя переезд в Пхеньян (сейчас для этого нужно разрешение государства). Но если солдаты будут массово погибать, что, скорее всего, и произойдет, они могут сдаться в плен ВСУ и попросить отправить их в Южную Корею.

Напомним, уже известно о трех прибывших в Россию генералах диктатора КНДР Ким Чен Ина.

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