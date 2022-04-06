"Шансов на дальнейшую жизнь нет": специалист рассказал, что будет с армейцами РФ после пребывания в "Рыжем лесу"

"Шансов на дальнейшую жизнь нет": специалист рассказал, что будет с армейцами РФ после пребывания в "Рыжем лесу"

Двое суток пребывания в "Рыжем лесу" приравнивается с годовой дозой облучения.

Все российские военные, находившиеся в "Рыжем лесу" на территории Чернобыльской атомной электростанции, получили значительные дозы облучения. Фактически после пребывания на его территории оккупанты стали смертниками.

Об этом сказал и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телемарафона.

"Специалисты говорят, что за двое суток пребывания в "Рыжем лесу" человек получает облучение, сравнимое с годовой дозой облучения. То есть фактически все, кто там находился, — они смертники, они — люди, которые не имеют шансов на дальнейшую жизнь", — сообщил он.

Специалист подчеркнул, что российские захватчики захватили ЧАЭС, пренебрегая правилами радиационной безопасности.

Напомним, после оккупации ЧАЭС уже скончался российский военный, еще сотня находится на лечении.

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