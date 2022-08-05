"Шансов вырваться почти не было": на Родину из Сибири удалось вернуть украинку с 3 детьми

Россияне доставили женщину с детьми на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган.

Российские оккупанты депортировали украинку с тремя малолетними детьми аж на Сибирь – в город Курган.

Историю семьи и как удалось вернуть маму с детьми на Родину, рассказали в Минреинтеграции.

Семья Бобро: мама и трое детей попали в ловушку под видом "эвакуации" в РФ. Харьковчанка Любовь Бобро, спасаясь от ежедневных вражеских обстрелов, пыталась эвакуироваться с детьми через российский Белгород.

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"Но россияне их — как и многие другие украинские семьи — обманули. Собрали и вывезли в труднодоступную российскую глубинку", — отметили в министерстве.

Россияне доставили женщину с детьми на границу Зауралья и Западной Сибири – в город Курган.

"Шансов вырваться почти не было. Тогда моя старшая дочь, которая осталась в Украине, забила тревогу, обратившись в Минреинтеграции", – рассказывает Любовь.

Процесс возвращения был очень непростым, но Минреинтеграции удалось вернуть семью на Родину.

Что делать, если человек потерял связь с близкими, которых депортировали.

Если вы потеряли связь с вашими близкими, которых российские захватчики депортировали в РФ, звоните по телефону на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15 – 48.

Ранее в МВД сообщили, сколько детей россияне незаконно вывезли из Украины.

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