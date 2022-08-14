Шантаж РФ на Запорожской АЭС: Жданов рассказал, что Украина должна делать с ситуацией

Военный эксперт Олег Жданов считает, что украинская сторона должна продолжать подготовку к контрнаступлению на юге, несмотря на шантаж РФ на ЗАЭС.

Эксперт добавил, что оккупанты пытаются стрелять не близко к парогенераторному цеху, который расположен возле каждого реактора. Однако это не уменьшает риски ядерной катастрофы, поскольку они могут попасть не туда и вызвать взрыв на АЭС.

Об этом военный эксперт рассказал на своем Ютуб-канале.

"Это шантаж, и больше похоже на блеф. Они обстреливают территорию, но преимущественно пытаются стрелять не близко к тому же парогенераторному цеху, который расположен возле каждого реактора. Они обстреливают пожарную часть, кислородную станцию. Я понимаю, что большие риски и ситуация будь- в какой момент может выйти из-под контроля, если они попадут не туда. Насколько они могут быть криворукими, мы уже с вами убедились почти за 6 месяцев этой войны", — сказал эксперт.

Он заметил, ссылаясь на слова местных жителей Энергодара, что обстрелы ведутся из парковой зоны города.

"Разница между выстрелом и разрывом составляет 3-5 с. Умножаем на скорость звука и можем легко вычислить расстояние, на которое ведется огонь ствольной артиллерии РФ", — пояснил Жданов.

Заметим, по информации "Энергоатома", Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. оккупанты продолжают провокации по Запорожской атомной электространции. В МАГАТЭ отметили, что из-за российских обстрелов существует высокий риск ядерной опасности.

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