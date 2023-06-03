Шантажируют детьми: россияне на захваченных территориях придумали дерзкие методы принудительной паспортизации

Российские оккупанты на захваченных территориях шантажируют родителей их детьми.

Россияне на оккупированных украинских землях отказываются лечить детей, чьи родители не имеют российского паспорта или не поддерживают Россию.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"С целью массовой паспортизации оккупанты Запорожской области ставят под удар самое ценное — наших детей. Устроили медицинский террор, а детей используют как разменную монету для шантажа родителей", — рассказал Федоров.

По его словам, с июня детям, больным диабетом и другими хроническими болезнями, не дают бесплатные лекарства, если родители не имеют российского паспорта.

Кроме того, завезенные российские врачи у скорых отказывают в госпитализации детям, родители которых не поддерживают Россию.

Федоров также сообщил, что оккупанты провели массовые медосмотры в школах и традиционно обнаружили у детей кучу "болезней".

"Россияне предлагают "лечение", но со звездочкой. Наличие роспаспорта у детей, которым исполнилось 14 лет, или заявления от родителей о признании младших детей "гражданами России", – рассказал Федоров.

Напомним, неподалеку от временно оккупированного Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, которую россияне использовали колею для перевозки личного состава и военной техники.

Читайте также: