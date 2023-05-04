Шантажируют родителей: россияне принудительно паспортизируют детей на оккупированных территориях

Российские оккупанты на временно захваченных территориях угрожают родителям лишением родительских прав в случае отказа ребенка от гражданства РФ.

На временно оккупированных территориях россияне паспортизируют детей от 14 лет.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, оккупанты заявили, что все жители временно захваченных территорий в возрасте 14 лет обязаны получить паспорт РФ. Иначе их родители уплатят штраф или их могут вообще лишить родительских прав.

В то же время все дети, родившиеся после 30 сентября 2022 года, на захваченных территориях автоматически становятся "гражданами РФ".

"Таким образом враг искусственно наращивает паспортизацию на ТОТ, чтобы "оправдать" оккупацию региона", — объясняют в ЦНС.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с российскими паспортами на временно оккупированных территориях Украины и ответил, при каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ.

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