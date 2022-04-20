Шарль Мишель рассказал о том, когда Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз

Шарль Мишель рассказал о том, когда Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз

Президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

После этого начнутся дискуссии по дальнейшей евроинтеграции.

Об этом он сказал 20 апреля во время визита в Киев.

Шарль Мишель подчеркнул, что сейчас Украина сражается за демократию и европейские ценности.

"У нас будет мнение Комиссии до конца июня. И это будет моей ответственностью оценить, когда я смогу поставить этот вопрос в повестку дня Европейского совета, чтобы убедиться, что у нас есть политическая дискуссия, диалог, чтобы достичь прогресса на этом пути. Но я хочу сказать, что я чувствую очень сильную поддержку, чтобы убедиться, что мы можем оказать конкретную поддержку Украине в вашем выборе на пути в ЕС в вашем будущем", — сказал президент Европейского совета.

Напомним, президент Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается. Украинская сторона готова обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских и военных в Мариуполе.

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