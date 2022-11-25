Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шашкой рубили бутылки: семьи мобилизованных россиян своеобразно освобождали от агрессии (видео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2843
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шашкой рубили бутылки: семьи мобилизованных россиян своеобразно освобождали от агрессии (видео)

Фото: скриншот с видео

Организаторы специфического мероприятия считают, что детям и женам россиян, которых кремлевские власти послали воевать в Украину, полезно помахать шашкой, чтобы выплеснуть "злобу и агрессию".

В российском городе Кирове местное "казачье" общество провело своеобразный мастер-класс для семей мобилизованных на войну в Украине. Детям и женам оккупантов дали возможность помахать шашкой.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Подъем".

По словам заместителя "атамана" по образованию и культуре, в этом специфическом мероприятии участие приняло около 50 человек. В первую очередь приглашали на мастер-класс детей мобилизованных, чтобы "вывести их из состояния ступора, злобы и агрессии".

После завершения акции организаторы уверяли, что рубить шашкой подвешенные пластиковые бутылки понравилось детям, а особенно - их матерям.

Вероятно, следующий мастер-класс для детей мобилизованных пригласят провести организатора ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который охотно научит пользоваться другим, не менее важным предметом для выплеска эмоций — кувалдой.

Как известно, ранее российские Telegram-каналы распространили видео казни с помощью кувалды завербованного зека, воевавшего в составе незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнера".

Напомним, недавно организатор ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин продемонстрировал футляр от скрипки, в котором была кувалда с выгравированным логотипом этого незаконного вооруженного формирования и со следами "крови".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2843
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация