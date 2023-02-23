Шеф-повар Клопотенко предложил меню для последнего ужина Путина перед казнью

Известный кулинар не придумывал особых рецептов, считая, что кремлевский диктатор заслуживает того, чтобы в последний раз в жизни поесть именно то, что обычно собирает его охрана в туалете в известный чемодан.

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, какое блюдо подал бы Путину на "last meal" — специальный последний ужин, который предлагают обреченным на казнь.

Свой вариант меню он озвучил в интервью YouTube-канала "Грунт".

"Я бы туда нас*ал", — лаконично ответил известный кулинар, не придумывая особых рецептов.

Как известно, авторитарный правитель Ирака Саддам Хусейн перед тем, как его повесили, получил на "last meal" курицу с рисом, горячую воду и мед.

На последний ужин оберштурмбаннфюреру СС Адольфу Эйхману, который был ответственен за "окончательное решение еврейского вопроса" и казнили в Израиле, подали бутылку сухого вина.

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Напомним, в Гааге начался трибунал, цель которого – разоблачить военные преступления российского диктатора. Свидетельские показания выслушивают судьи, а обвинения представляют известные международные прокуроры.

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