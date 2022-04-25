Шеф-редактор "Орла и Решки" показала, как россияне разбили ее дом в Ирпене: "Обоссали, растерли говно"

Шеф-редактор шоу "Орел и Решка" Маша Суша показала, как оккупанты разбили ее дом в Ирпене.

На своей странице в Instagram блогер разместила фото и видео, где продемонстрировала разбитые вещи, окна, технику и кучу мусора. По ее словам, захватчики сломали то, что им не удалось вынести.

"Русня "освободила" наш дом... Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное содержится у меня не дома, а в сердце... Самое главное — это то, что у меня еще есть кого держать за руку и что у меня вообще эти руки есть. Русня изнасиловала наш дом, обоссала, растерла говно по полу и поломала то, что не удалось вынести. Тошнит", — поделились эмоциями Маша.

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Впрочем, Сушу радует мысль о том, что ее дом не сгорел, как, например, дома ее соседей. На последнем видео шеф-редактор показала, в каком состоянии дома по соседству.

"Когда понимаешь, что в этих домах были люди... Люди, которые держались за руки... Это ужас... Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли", — добавила она.

Напомним, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что российские оккупанты не обошли и ее дом под Гостомелем. Артистка рассказала, что солдаты вынесли все.

"Мой путеводитель": воспоминания о Ирпене и Гостомеле

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