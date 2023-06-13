Схема дала трещину: мировые банки блокируют платежи из России

Ирменские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату.
Процедура обхода санкций россиянами начала давать сбой.
Об этом рассказал Максим Блант, экономический обозреватель "Радио Свобода", информирует FREEДОМ.
Отмечается, что схема параллельного импорта электроники была запущена в России еще весной прошлого года.
"По этой схеме ритейлеры закупают товар не непосредственно у дистрибьюторов производителя, а у других продавцов с самостоятельным импортом в Россию. Схема оплаты таких поставок также была отработана — деньги проводились через банки из списка так называемых дружественных стран. Однако сейчас процедура обхода санкций начала давать сбой", — говорится в сообщении.
В частности, армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре.
Банки принимают решение самостоятельно, не дожидаясь никаких намеков и сигналов со стороны властей, просто потому, что те, кто помогают России заниматься параллельным импортом или обходом международных санкций, рискуют сами попасть в списки санкций», — отметил Максим Блант, экономический обозреватель «Радио Свобода ”.
После начала военных действий в Украине в черный список США уже попали два армянских дилера электроники — "Тако" и Milur Electronics.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против 178 граждан России.
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