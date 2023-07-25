Схемы избегания мобилизации: ГБР расследует более 100 производств относительно военкоматов

В Украине есть "серые" и "черные" схемы избегания мобилизации. Государственное бюро расследований расследует более 100 производств относительно военкоматов.

Об этом рассказала советница по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в эфире "Радио Свобода".

"Если обобщить, я могу сказать, что есть "серые" схемы избегания мобилизации. Всегда были те, кто хотел служить, защищать страну, всегда были и те, кто хочет избежать мобилизации. И они ищут такие нелегальные пути, как это сделать. "Серая" схема – это получение "липовой" справки с помощью войска. Это "липовые" справки об избегании мобилизации, об опекунстве, об инвалидности. И, конечно, за определенную сумму денег, думали, что могут еще порешать через военкомы — возможность пересечь границу. Потому что мы понимаем, что любая справка о непригодности все равно имеет ограниченный срок действия. Это может быть отсрочка на шесть месяцев. Но все равно рано или поздно (война не заканчивается) тебя могут мобилизовать", – объясняет она.

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По словам Сапьян, есть и "черные" схемы, связанные непосредственно с пересечением границы.

"Черная" схема – это когда тебя проводят неизвестными тропами через лес бывшие лесники, которые сейчас не занимают должности, но просят: даешь 4-5 тысяч долларов и мы тебя проведем. Которые через реку могут переправить военнообязанных мужчин. Или, например, предложить за 5 тысяч долларов прокатиться на заднем сиденье в фуре, то есть это автомобили, которые курсируют между европейскими странами и Украиной, доставляя те или иные товары. Это "черная" схема, как избегают мобилизации", — уточняет советница по коммуникации ГБР.

В целом, по словам Сапьян, если говорить о военкоматах, то именно ГБР сейчас имеет более 100 уголовных производств относительно злоупотреблений. Но обвинительных актов – восемь, обычно это один-два человека обвиняемых, работавших, так сказать, в связке. То есть восемь обвинительных актов, где подозревается 18 граждан, имевших определенные служебные полномочия и злоупотреблявших ими. Эти обвинительные акты уже находятся в суде. Есть более двух десятков подозрений. И расследования продолжаются.

"Нам очень не хотелось бы сказать, что нет нарушений, не зафиксировано нарушений в военкоматах. Но, к сожалению, имеем реальную картину и боремся с тем, чтобы этого не случалось, чтобы были приговоры и чтобы другим просто не хотелось зарабатывать в условиях войны на ком-то деньги за "липовые" справки", — подытожила советница по коммуникации ГБР.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения около 19 тысяч украинцев пытались незаконно пересечь границу.

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