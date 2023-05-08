"Схемы не работают": в ГУР рассказали об изменении вражеской тактики по ракетным ударам

Оккупанты не отказываются от ракетного террора, но их тактика изменилась.

Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил Андрей Юсопов, представитель Главного управления разведки Минобороны.

"Если раньше с октября до 9 марта мы примерно понимали схему этих обстрелов – что это выпускают несколько десятков ракет по энергообъектам, в большинстве своем, то с тех пор выглядит так, что эта схема уже не работает и, возможно, цели обстрелов уже другие. Потому что мы видим, что "Укрэнерго" и ДТЭК уже регулярно сообщает после обстрелов, что энергообъекты не пострадали. Ракетный блицкриг, как и начальная операция взять Киев с 24 февраля, потерпели фиаско", — сказал он.

По его словам, задача сегодняшних атак – это попытка усложнения или срыва дальнейших наступательных действий украинской армии по освобождению наших территорий. То есть целями являются логистика, пути снабжения, техника, живая сила.

"Мы видим, что фактически идут удары по гражданским объектам и страдают не военные, а мирные граждане. Есть доказанные факты, когда намеренно били именно по гражданским объектам, понимая, что там будут потери среди гражданского населения. Последний удар по Умани – именно из этой серии", — добавил он.

Напомним, в ночь на 8 мая россияне атаковали украинские города с использованием крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили ночью 100% вражеских дронов.

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