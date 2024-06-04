Схемы уклонистов: в полиции рассказали о самом распространенном способе побега за границу и его стоимости

Начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России наиболее распространенным способом незаконного пересечения границы среди уклонистов остается река Тиса. Однако доплывают не все.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"В основном к их функционированию (схем - ред.) причастны жители приграничных регионов. Они находят клиентов, которые хотят незаконно пересечь границу. Уклонисты добираются до точки, которую им указывают, а дальше их перевозят хорошо ориентирующиеся местные, которые знают границу, знают, где нет пограничников и, банально, переводят их лесом или перевозят через границу. Кто-то доходит – это факт. Многих задерживает полиция или пограничная служба", – говорит Андрей Рубель.

Как отметил представитель Нацполиции, к схемам перевозки уклонистов также причастны представители криминального мира, которые пытаются зарабатывать на этом.

"Буквально пару недель назад мы задержали "уголовных авторитетов", участвовавших в "сходке" трех конкурирующих кланов, решавших вопрос о перераспределении сфер преступного влияния и контроля за группами, занимающимися незаконной переправкой лиц через границу", - рассказал Рубель.

Он также рассказал, что кроме пересечения границы вне официальных пунктов пропуска, злоумышленники также пытаются организовывать "законные" основания для выезда мужчин.

"То есть за деньги женят мужчин на женщинах с инвалидностью или на тех, которые имеют троих и более детей, трудоустраивают на стратегические предприятия и оформляют им командировки, или на предприятия водителями, занимающимися международными перевозками, будь то в какие-то общественные организации или же способствуют получению групп инвалидности через ВВК и МСЭК и т.д.", - уточнил Андрей Рубель.

Так, с начала 2024 года по материалам Департамента открыто 161 уголовное производство в отношении 519 человек по факту незаконной переправки через границу. 155 фигурантам (40 – внесение сведений в систему "Шлях") сообщено о подозрении, в суд направлено 50 обвинительных актов (12 – система "Шлях") в отношении 114 человек (30 – система "Шлях").

"До 18 мая сумма (за незаконное пересечение границы – ред.) в среднем была 4-5 тысяч долларов. Но сейчас, с принятием нововведений в закон, она может достигать и 20 тысяч долларов", – резюмировал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Напомним, на Закарпатье разоблачили еще один канал для переправки уклонистов (подробности).

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