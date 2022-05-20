Шесть областей Украины были под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 20 мая

Шесть областей Украины были под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 20 мая

Ночь на 20 мая в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно, но в некоторых оккупанты не прекращали обстрелы. Какая ситуация в регионах по состоянию на 08:00 утра.

Так, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкаской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Днепропетровская область: ночные обстрелы села Большая Костромка на границе с Херсонской областью. В нескольких домах выбиты стекла. Погибших и пострадавших нет. Детали по поводу последствий обстрелов уточняются.

Харьков: было несколько ночных обстрелов города, пострадавших нет.

По области: в Дергачах вчера вечером снаряд попал в частный дом. Пострадавших нет. В с. Малая Даниловка так же от удара оккупантов загорелся гараж и авто. А около пяти утра горели несколько гаражей Харьковской государственной зооветеринарной академии. По предварительным данным, пострадавших нет.

Луганская область: россияне пытаются штурмовать Лисичанск и Северодонецк. Удачи не имеют. За сутки: 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской громаде. Разрушаются и выгорают дома. В Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске – 14, в Приволье – 17, в с. Нырково выгорели пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом – шесть, во Врубовке – три, еще три – в Рубежном. Другие детали разрушений и последствий выясняются.

Донецкая область: интенсивные обстрелы по всей линии фронта. Обстреляны 13 населенных пунктов по области — танками, артиллерией, "Градами", аваицией. Город Бахмут за прошедшие сутки четырежды подвергался авиационным ракетным обстрелам. Значительны разрушения гражданской инфраструктуры. За сутки по области 5 погибших, 6 раненых гражданских. Уже с утра — обстрелы Авдеевки, Торецка, Елизаветовки. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, в частности школа. Эвакуация населения продолжается, в том числе железнодорожным транспортом.

Николаевская область: вчера около 23:30 и сегодня утром были обстрелы в Широковской громаде. Повреждены жилые дома, пострадавших нет. Подробная информация о последствиях выясняется. Днем были обстрелы в Березнеговатской громаде. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет. В областном центре в течение суток относительно тихо.

В Херсонской области российские военные продолжают обстрел оккупированных населенных пунктов и позиций ВСУ в соседних регионах, используют запрещенное оружие. На линии огня остаются Высокопольская, Великоалександровская, Станиславская, Калиновская, Чернобаевская и Нововоронцовская громады. Практически во всех населенных пунктах этих ТГ живут оккупанты, с каждым днем ситуация обостряется. В областном центре стало больше блок-постов. Ситуация в области критическая.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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