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Шесть попаданий и взрывы пострадал человек: последствия удара дронами по Белой Церкви

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Шесть попаданий и взрывы пострадал человек: последствия удара дронами по Белой Церкви

Фото: MIL.IN.UA

В ночь на 5 октября российская армия нанесла удар дронами-камикадзе по городу Белая Церковь Киевской области.

Россия использовала дроны Shahed-136. Зафиксировано шесть попаданий и взрывов. В результате вражеского удара пострадал один человек. Кроме того, получила повреждения инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, по состоянию на утро 5 октября идет ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы: 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.

"Прошу жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и правилами безопасности", — подчеркнул руководитель Киевщины.

Напомним, в Киевской области во время объявленной на ночь 5 октября воздушной тревоги местные жители в соцсетях сообщили о характерных звуках полета иранских дронов-камикадзе, которые применяют для атак российские оккупанты. Впоследствии в Белой Церкви раздались взрывы.

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