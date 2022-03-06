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Шесть работников аэропорта в Виннице до сих пор под завалами: их состояние неизвестно

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Больше информации обещают только завтра

Под завалами аэропорта Винницы остаются шесть его сотрудников.

Об этом сообщили на экстренном брифинге местные чиновники.

Отмечаются, что состояние их остается неизвестным. Продолжается разбор завала и больше информации уже обещают завтра.

Ранее стало известно, о спасении 4 человек, 1 человек погиб.

Напомним, что вблизи села Гавришевка Винницкого района 6 марта около 13:35 в результате ракетных обстрелов возник пожар склада из ГСМ на площади около 1 тыс. м кв. и частично разрушено админздание.

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт

Восемь вражеских ракет разрушили винницкий аэропорт

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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