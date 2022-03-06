Шесть работников аэропорта в Виннице до сих пор под завалами: их состояние неизвестно

Шесть работников аэропорта в Виннице до сих пор под завалами: их состояние неизвестно

Больше информации обещают только завтра

Под завалами аэропорта Винницы остаются шесть его сотрудников.

Об этом сообщили на экстренном брифинге местные чиновники.

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Отмечаются, что состояние их остается неизвестным. Продолжается разбор завала и больше информации уже обещают завтра.

Ранее стало известно, о спасении 4 человек, 1 человек погиб.

Напомним, что вблизи села Гавришевка Винницкого района 6 марта около 13:35 в результате ракетных обстрелов возник пожар склада из ГСМ на площади около 1 тыс. м кв. и частично разрушено админздание.