Шесть ракетных ударов по Украине и наступление россиян на четырех направлениях: Генштаб - о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 12 декабря.

В течение суток оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, 4 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также произвели обстрел города Херсон из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь и российской федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах. За сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелка, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневому поражению подверглись районы Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам почти двадцати населенных пунктов. В частности, это Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр и Дружба на Донетчине.

На Авдеевском направлении обстрелам подверглись, в частности, Железное, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Водяное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны районы Угледара, Богоявленки, Новоукраинки и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес огневое поражение по Времовке на Донетчине и Зеленому Полю, Новополю, Новодаровке, Малиновке, Гуляйполю, Дорожнянке, Гуляйпильскому, Волшебному, Белогорью, Малой Токмачке и Орехову Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов Херсонской области и города Херсон, есть погибшие среди мирного населения, пострадала гражданская инфраструктура.

"Российские оккупанты продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченной территории Херсонской области. Так, по состоянию на 11 декабря текущего года из населенного пункта Рубановка было вывезено оборудование местных сельскохозяйственных предприятий. В Межводном и Черноморском, что в Крыму, российские оккупационные власти активизировали административно-полицейские и контрразведывательные мероприятия", - сообщили в Генштабе.

Россияне продолжают нести потери. В местной больнице Кременной Луганской области находятся более 100 военнослужащих противника с ранениями разной степени тяжести.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Оккупанты планировали "за три дня" захватить Киев и установить здесь свой марионеточный режим.

С февраля оккупанты обстреливают Украину ракетами, уничтожая гражданскую инфраструктуру. С 10 октября Россия массированно обстреливает объекты энергосистемы. Оккупанты хотят оставить украинцев без электричества и отопления во время холодной зимы, чтобы заставить власти капитулировать.

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