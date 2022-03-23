Шесть самолетов, пять крылатых ракет и один вертолет: потери российских оккупантов за сутки

Воздушные силы ВСУ за сутки устроили российским оккупантам "бешеное небо".

В течение суток воздушные силы Вооруженных Сил Украины устроили российским оккупантам "бешеное небо и бешеный ад".

Об этом сегодня, 23 марта, на своем брифинге заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он также озвучил потери российских оккупантов за сутки:

"В течение суток сбиты шесть самолетов противника, один вертолет, беспилотных летательных аппаратов – пять и пять крылатых ракет. Таким образом мы перевалили за желаемое количество ста самолетов противника и сейчас 105 самолетов противника считаются уничтоженными – это более пяти авиационных полков, или отдельная воздушная армия", – отметил Арестович.

Также он отметил, что несколько суток российские войска вообще не начинали боевых действий, кроме нескольких направлений:

"Самолеты противника несколько суток вообще не начинали никаких действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не столь мощная сила потерь военной системы противовоздушной обороны. Впоследствии они решили полетать над мирными городами Украины, побомбить их и все закономерно закончилось для них поражением", — сказал он. Арестович.

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