"Шесть сел за две недели": оккупанты создали полукотел вокруг Кураховки, – Bild

Российские войска завершили захват полукотла вокруг Кураховки Донецкой области.

Об этом сообщает военный аналитик BILD Юлиан Репке.

По информации Юлиана Репке, в начале октября российская армия прорвалась из-под Марьинки и вышла к берегам Кураховского водохранилища. Севернее они захватили город Украинка. Между этими двумя направлениями образовался полукотел с центром в поселке Кураховка. Пока его полностью оккупировали российские вооруженные силы.

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Военный аналитик утверждает, что через две недели там оккупанты захватили около 50 кв. км. территории.

Кроме того, российская армия подходит к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, из-под Угледара.

Репке утверждает, что там за две недели враг захватил около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит вблизи села Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении оккупанты захватили село Катериновка в 12 км от Курахово.

Напомним, аналитики Deep State утверждают, что российские войска привлекли большое количество ресурсов на нескольких участках фронта.

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