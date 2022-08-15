Шесть тысяч человек стоят в очереди на эвакуацию: мэр Мелитополя о выезде с оккупированных территорий

Все желающие выехать с временно оккупированных территорий должны стоять в длинной очереди в Васильевке, прежде чем попасть в Запорожье.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона.

"Шесть тысяч человек стоят в очереди на эвакуацию. По меньшей мере 5-7 суток ночуют на обочине. На сегодняшний день нет безопасного пути. Есть второй путь – через Крым. Он значительно более быстрый во времени, но он также опасен. Его используют наши люди, кто спешит и имеет такую возможность – мы также рекомендуем использовать этот путь для эвакуации", – сказал Федоров.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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