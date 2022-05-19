Шевченко рассказал, правильно ли устранять российских спортсменов с международных соревнований

Звезда мирового футбола Андрей Шевченко заявил, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований – правильный шаг.
Он подчеркнул, что это должно продолжаться до тех пор, пока в Украине война.
Об этом он сказал в эфире украинского государственного телеканала для русскоязычной аудитории Freedom.
"Ни один российский клуб и российская сборная не участвуют ни в одном международном соревновании. Это правильно. И это будет продолжаться в течение всего времени, пока в Украине идет война. Почему наши дети лишены этого? Почему наши спортсмены лишены этого? Сегодня наши спортсмены воюют, вместо того, чтобы тренироваться, они защищают нашу Родину", — сказал Шевченко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 18 мая встретился с эксглавным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко, который официально стал первым послом UNITED 24.
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