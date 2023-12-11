"Шикарный маркетинговый ход": эксперт объяснил, почему РФ вербует женщин на войну против Украины

Россия начала вербовать женщин в ПИК на войну против Украины. В частности, их призывают присоединиться к батальону "Борз", который входит в состав российского ЧВК "Редут". Это замечательный маркетинговый ход, который может заполонить российское инфопространство и пристыдить мужчин, которые не хотят идти воевать.

Такое мнение в эфире телеканала FREEDOM высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

“Это шикарный маркетинговый ход. Во-первых, хорошая медийная картинка – теперь можно разбавить "вечно брутальных" мужчин женщинами. Если еще взять несколько симпатичных женщин, то вообще картинка шикарной становится. Но если им еще нарисовать какие-то подвиги, например, одна "амазонка Новороссии" уничтожили три танка Leopard, то это можно 24/7 гонять по телевизору”, — говорит Ступак.

Он добавил, что можно еще и формировать новое мейнстримное направление — шевроны, опознавательные знаки.

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“Возможно, здесь такой ход — женщины в армии и можно брать на стыд не ушедших. Вроде смотрите — слабые женщины совершают подвиги, а вам стыдно. Возможно, на кого это сработает. Потому реально ход красивый. Можно и по женским колониям пройтись и набрать женский батальон”, — отметил военный обозреватель.

Напомним, частная военная компания "Редут", которую контролирует Минобороны РФ, объявила в России набор женщин в добровольческий батальон "Борз" для войны против Украины. Так, россиянкам предлагают пройти подготовку как снайперкам или операторкам БПЛА и полугодовой контракт с зарплатой от 220 тысяч рублей (около $2200).

В марте этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 российских женщин. Однако, по его словам, прямо в боевых действиях они участвуют редко.

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