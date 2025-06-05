Шины не помогли: почему "защита" российских самолетов оказалась неэффективной

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло

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Российская стратегическая авиация понесла значительные потери в результате массированной атаки украинских дронов в рамках операции СБУ «Паутина». Под ударом оказались сразу пять аэродромов, где базировались русские боевые самолеты. Многие из пораженных бортов получили серьезные повреждения и не подлежат восстановлению.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире «24 Канала».

Известно, что дроны СБУ повредили или полностью уничтожили 34% стратегической авиации России. На появившихся в Сети новых кадрах с пораженных российских аэродромов можно увидеть, что россияне прикрывали свои самолеты автомобильными шинами. Вероятно, таким образом они пытались оградить дорогую авиатехнику.

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«Видим, что шин действительно много. Ну, если честно, мне трудно сказать, какая польза от этого. Возможно, они хотели таким образом прикрыть [самолеты — ред.]. Возможно, учитывая цвет самолетов, шины больше выглядели как какие-то точки на спутниковых снимках», — предположил Жмайло.

Он объяснил, что спутниковые снимки не очень четкие, поэтому россияне могли надеяться, что размещение шин на самолетах усложнит идентификацию целей.

«Возможно, ожидали удары меньших дронов или думали, что таким образом смогут защитить самолеты от ударов сверху. То есть на самом деле вариантов очень и очень много, для чего они это делали. Возможно, для того чтобы уменьшить парусность этих самолетов, чтобы они лучше стояли на земле. Предположений действительно может быть очень и очень много, но мы однозначно имели информацию изнутри этого аэродрома», — отметил эксперт.

По его словам, у украинских спецслужб были информаторы, которые сообщали о ситуации на аэродромах.

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«У нас была вся техническая документация, и сегодня главное управление разведки это подтвердило, потому что оно хакнуло базу конструкторского бюро Туполева. Также есть предположение, что украинские дроны работали на системе искусственного интеллекта, поражали топливные баки самолетов. И вот небольшой дрон с достаточно ограниченным зарядом, предполагаю, что это примерно 3-4 кг взрывчатки, смог повлечь за собой детонацию и уничтожение всей машины. Потому, как видим, все вундервафли из шин, мягко говоря, им совсем не помогли», — подытожил Дмитрий Жмайло.

Напомним, после успешной операции СБУ «Паутина» россияне спрятали свои стратегические бомбардировщики поближе к Америке.