Широкомасштабного наступления РФ образца 24 февраля не будет: эксперт рассказал, что действительно задумали россияне

По мнению эксперта, у россиян нет ресурсов для повторного широкомасштабного наступления.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что широкомасштабного наступления российской армии, о котором говорят в последнее время, не будет. По его мнению, будет увеличено действие наступательного характера по всей линии фронта.

Такое мнение военный эксперт высказал в эфире "Апострофа".

“Я скажу, возможно, не совсем сейчас популярную фразу – не будет наступления. Его просто не будет. Будет увеличение давления россиян. Будет увеличение действий наступательного характера по всей линии фронта. Но широкомасштабного пришествия просто не будет. Им нечем его проводить", — сказал он.

Вероятна угроза повторного наступления

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осенью предупредил, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого глава Кремля Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которая может бросить в наступление в феврале или весной.

В Минобороны РФ подтвердили подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, именно для этого РФ производила частичную мобилизацию.

Между тем, британская разведка отмечает, что вполне вероятно, что Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Впрочем, речь идет о наступлении на востоке. Оккупанты хотят захватить остальную часть контролируемой Украиной части Донецкой области.

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