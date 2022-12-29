Шизофрения в Кремле: может ли Путин выбрать самый радикальный сценарий

Диктатору не удалось повлиять на Запад с помощью газового шантажа, но у него еще есть варианты.

Нет никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свою цель по отношению к Украине. Он также верит, что Украину как нацию, как государство нужно разрушить, что она должна быть чем-то посередине, между вассалом и колонией России.

В интервью ТСН.ua министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин рассказал о том, чем руководствуется кремлевская власть во главе со своим руководителем.

"В Кремле шизофрения у всех разная. Но пока последнее слово там — за президентом РФ Путиным. Он определяет ключевые решения. Пока нет никаких признаков, что Путин изменил свою цель по отношению к Украине. Он "искренне" сожалеет, что ему не удается "объединить российский народ". Он реально видит это своей миссией. Он живет в реальности истории, которую сам себе создал", — отметил Климкин.

Эксминистр уверен, что президент РФ не остановится, а только будет поднимать ставки.

"Пока все играет не на него. Нам даже изменения климата помогают. Зима пока теплая, что работает на нас", — отметил Павел Климкин.

Он также коснулся вопроса энергетического оружия в руках Путина, отметив, что диктатору не удалось повлиять на Запад с помощью газового шантажа.

"Что касается газовых хранилищ в Европе, то в Германии — 90%, в других странах — 77-78%. Это действительно означает, что вопрос газоснабжения на эту зиму решен. На следующий год тоже. Фактически энергетического оружия в руках российского режима уже нет. Осталось только ядерное и продовольственное", — добавил эксминистр.

По его словам, в Москве пытаются сделать РФ основным игроком на незападных рынках и таким образом держать западный мир "за горло" из-за ядерного оружия, а незападный — из-за удавки продовольственного кризиса.

"На самом деле всем понятно, что надежды Путина оказались напрасными. Понятно, что время играет против путинского режима. Несмотря на форму шизофрении, в Кремле прекрасно умеют считать деньги и понимают, что после введения ограничений на российскую нефть, эмбарго на ЕС минус 23 % морских поставок нефти — цена на российскую нефть падает", — добавил Климкин.

В то же время, он отметил, что крах "энергетических иллюзий" Путина не означает, что у российских властей нет денег для ведения войны против Украины.

"Если они будут вести войну так, как сейчас, у них может хватить денег, примерно, до путинских выборов. Поэтому очень важно, чтобы Запад не остановился в оказании помощи Украине", — сказал Климкин.

Отметим, что министр экономики Германии Роберт Габек ранее заявлял, что Россия и ее руководитель уже на пути к поражению в войне против Украины.

А генерал в отставке Джеймс Джонс отметил , что РФ потерпела поражение уже сегодня и Москве пришлось изменить первоочередную цель, которую ей, очевидно, уже не добиться.

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