Шкарлет сообщил области, в которых возобновляется обучение и в каком формате оно будет

Шкарлет сообщил области, в которых возобновляется обучение и в каком формате оно будет

Возобновляют обучение для детей там, где это возможно.

В Украине в ряде областей, где нет активных боевых действий из-за циничного нападения России, которая убивает гражданских людей и уничтожает инфраструктуру, со следующей недели возобновят обучение.

Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет в эфире всеукраинского телемарафона, который транслируется, в частности, и на 1+1.

Глава Минобразования напомнил, что с начала нападения РФ в Украине приостановили обучение на две недели. Теперь там, где это возможно, было принято решение возобновить образовательный процесс.

"С понедельника во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях возобновляется обучение. Формат будет выбирать каждое учебное заведение самостоятельно", — сказал он.

Напомним, в Минобразования решили для выпускников 11 классов отменить ГНА, ВНО и вступительные экзамены именно в 2022 году. По словам Шкарлета, Механизм будет создан вроде ВНО без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует ни в каких коррупционных схемах.

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