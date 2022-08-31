Школьникам нужно дать с собой на обучение тревожный рюкзак: специалисты составили список необходимого

Тревожный рюкзак для школьников, которые пойдут в школу, стал необходимостью, отмечается в ТСН.

Портфель Лев в школу раньше не носил, потому что книги и все необходимое хранилось в классе. В этом году рюкзак у малыша будет, но тревожный. «Это короткое время назад тревожный рюкзак, как понятие, было известно только военным или правоохранительным органам. Мы всегда знали, что это такое, и всегда он был готов у каждого. Никогда мы не думали, что наши дети должны иметь что-то такое, как тревожный рюкзак», — говорит первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Чтобы сложить все необходимое, мама Льва Юля взяла маленький рюкзачок для спортивной формы и сложила в него все по рекомендации от полиции. У каждого ребенка с собой должна быть: бутылка питьевой воды, перекус, записка с контактами родственников или опекунов, телефон с зарядкой и павербанком, лекарство, которое ребенок принимает, комплект одежды и белья на смену и любимая игрушка, чтобы малышу было проще переживать стресс.

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Юля говорит, запасным комплектом одежды в тревожном рюкзаке ее Льва будет – его спортивная форма. «Мы всегда носили спортивную форму и она так и остается, одежда, сменная обувь. Белье, я еще добавила на всякий случай», – говорит мама школьника.

Воду Лев тоже всегда носил с собой. Телефон в их школе детям раньше не разрешали, а теперь – его надо брать с собой обязательно. Юле это правило – нравится. Также впервые Юля написала записки с номерами телефонов, своего и мужа, но сделала это неправильно: необходимо указать полные имена и желательно адреса родителей. «Заметки с контактами родителей или близких родственников, имеющих постоянную связь, с которыми можно связаться специальным службам и полиции в случае необходимости», — объясняют в полиции.

Контактную информацию членов семьи малышам лучше разместить не только в рюкзаке, но и в карманах одежды, на случай, если малыши потеряют рюкзак или растеряются в стрессовой ситуации.

«У меня была идея относительно нагрудного какого-то значка… Побежать купить и приклеить с обратной стороны какую-то наклейку с телефоном, чтобы я утром ему цепляла этот значок и была уверена, что телефоны с ним», — говорит Юлия.

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