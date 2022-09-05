Школьникам-волонтерам, собиравшим средства на "Байрактар", турки подарили поездку на завод производителя

Двум луцким школьникам, которые продавали фрукты, а деньги собирали на ВСУ, производитель «Байрактора» подарил поездку на море. Дети не просто отдохнули, но и побывали на заводе, где производят уже легендарные беспилотники.

Теперь уже шестиклассники Давид и Сергей показывают конструкторы беспилотники, подаренные им в Турции. О них они могут рассказывать часами, говорится в ТСН.

А вот неигрушечные, а настоящие «Байрактары» ребята увидели на заводе, где их производят, туда для них организовали экскурсию. Поездка в Турцию для школьников и родителей стала неожиданностью.

А началось все с черешни. Ребята решили продавать плоды, а вырученные деньги – отдать волонтерам на покупку "Байракторов" для военных. «Они ухватились за эту идею. Все мы будем, мы сделаем, мы сами, мы сможем», – рассказывает мама Сергея.

Дедушка Сергей, на подворье которого и растет черешня, когда узнал замысел своего внука и его друга, очень ими гордился. Рвать черешни взялись двумя семейными подрядами. «Дедушка нам еще обрезал некоторые ветки, чтобы ногам было легче, потому что мы некоторые не доставали», — рассказывает Сережа.

А потом черешни ребята поехали продавать в город. Рассказывают, даже не надеялись, что у их торговой точки будет такой ажиотаж. На нужды ВСУ удалось собрать 1200 гривен. Об инициативе юных волонтеров узнали представители завода, где производят беспилотники и решили их пригласить в Турцию. Поступок школьников их поразил. «Как они хотят получить эти "Байракторы" для своей страны. То есть они были поражены этим единением людей за свою родину», – рассказывает координатор инвестиционных проектов компании «Байкар» Наталья Озден.

Сообщения о поездке представители завода направили родителям в соцсети. Те сначала подумали, что это шутка. «Не поверили, ни ребята, честно говоря, и родители не поверили в столь реально суперовый подарок для детей», – говорит мама Давида.

Сами же ребята прекращать волонтерить не собираются. Уже присматриваются к урожаю, который созревает в саду и на огороде и строят планы, как можно заработать для военных.

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