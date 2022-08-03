Школьники США собрали деньги для украинцев на модульные дома, которые уже устанавливают в Киевской области

Новое жилье за три дня – именно столько времени нужно, чтобы собрать модульный дом.

Три таких домика удалось приобрести за средства, которые собрали американские школьники для украинцев, чьи дома уничтожили российские снаряды. Домики американцы приехали собирать лично – в Макаров, на Киевщине, говорится в ТСН.

Здесь многие семьи потеряли жилье после обстрелов. Среди них и семья Елены. Ее 13-летний сын Миша чудом уцелел, когда посыпался потолок и осколки, которые никого в доме не тронули. Миша вместе с мамой и дедушкой выбежали из дома, потому что начался пожар. И буквально через час от их дома остались сами стены. Елена с сыном уехали из Макарова. А вот их дедушка остался, сказал, что будет в летней кухне и не пережил дальнейшие обстрелы.

Фура и еще несколько автомобилей подвезли к двору Елены элементы модульного дома, который поставят во дворе. Деньги на новое жилье собрали школьники из США. Они приехали в Украину – помочь в сборе дома и познакомиться с Еленой и Михаилом.

Для Елены это все было неожиданностью. Она немного растерялась и от такого внимания, и от понимания – что у нее будет новое жилье.

Американские школьники все свое свободное время посвятили сбору средств для украинцев. Это было не просто. Мы с друзьями ставили стенды, показывали людям фото из Украины, их уничтожены дома. Мы ходили по соседям и просили людей помочь украинцам», — говорит волонтер Чейз, собиравший деньги для украинских семей.

Модульный дом будет собираться в течение трех дней. Уже такой готовый у Валерия на соседней улице. Здесь две комнаты, холл, кухня с холодильником и электроплитой. В душевой – стиральная машина, подведены все коммуникации. Валерий разбирается в строительном деле, говорит, дом качественный. «К жизни он годен. Теплые стены – 200 миллиметров толщиной. Я думаю, что зима покажет», – говорит он.

В общем, американские школьники собрали на три таких модульных дома. В них будут заселять прежде семьи с детьми, чьи дома уничтожили российские снаряды.

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