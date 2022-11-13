Школьников в РФ начнут готовить к армии по аналогии с СССР: разоблачен очередной замысел Кремля

Военное обучение в школах РФ было отменено в 1993 году.

Власти РФ снова пытаются внедрить обязательную военную подготовку в школах по аналогии с СССР, чтобы подготовить молодежь к предстоящей мобилизации, увеличить количество призывников и усилить патриотические настроения среди граждан страны-агрессора.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в отчете 13 ноября.

Там напомнили, что министр образования РФ Сергей Кравцов заявил о планах вернуть с сентября 2023 года в школы страны-терориста военную подготовку.

"Это повторение программы советских времен, где учащиеся проходили обязательную военную подготовку, программу, которая закончилась в 1993 году. Эта подготовка включала непредвиденные случаи химической или ядерной атаки, оказание первой помощи и опыт поведения и стрельбы из автоматов Калашникова", — говорится в сообщении.

Как указывается, после незаконной оккупации Крыма Кремль пытался возродить подобную подготовку. В 2014 году российские официальные лица надеялись, что инициатива улучшит качество призывников. Но за восемь лет это не повлияло на качество призывников в РФ, которое остается плохим, с плохим моральным духом и ограниченной подготовкой.

Сейчас в России разрабатывают программу обучения, которая, ожидается, будет завершена до конца 2022 года, после чего она пройдет процесс утверждения

"Минобороны России поддерживает этот процесс, заявляя, что этой учебе должно уделяться не менее 140 часов в учебном году. Это обучение, вероятно, имеет целью подготовить школьников к военным навыкам, когда они приближаются к призывному возрасту, а также увеличить количество участников для мобилизации и призыва. Инициатива также, вероятно, будет частью более широкого проекта по прививке российскому населению идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам", — подытожили в Минобороны Британии.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики заставляют учащихся фотографироваться с портретом кремлевского диктатора Владимира Путина.

Напомним, на территории временно захваченной Донецкой области россияне мобилизовали в оккупационную армию школьника. Парня отправили сначала в Крым, а затем перебросили на Херсонщину.

Между тем самые мобилизованные россияне рассказывают об ужасающих условиях, в которые их бросила РФ. Оккупанты жалуются, что брезент от дождя не спасает, а спать приходится девять в одной землянке. Вокруг нее грязь, импровизированные печки и "биотуалеты" в кустах.

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