Школы, детские сады, многоэтажки: в Луганской области оккупанты разрушили почти всю гражданскую инфраструктуру

В Луганской области оккупанты разрушили почти всю гражданскую инфраструктуру. Бомбами и ракетами повреждены частные дома, многоэтажки, детские сады, школы, ТЦ и гражданские коммуникации.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
В городе Кременная спасатели ликвидировали пять возгораний частных домов. Пожар произошел после вражеских обстрелов. А в Новодружеске чрезвычайники тушили уголь на открытой территории возле шахты. Оттуда были эвакуированы два человека с ограниченными физическими возможностями.
“Чрезвычайники Лисичанска ликвидировали возгорание двух частных домов, в которые попали вражеские снаряды. К счастью, погибших или травмированных на данных происшествиях не было”, — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что в Херсонской области оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить ВСУ.
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