Школы, детские сады, многоэтажки: в Луганской области оккупанты разрушили почти всю гражданскую инфраструктуру

Школы, детские сады, многоэтажки: в Луганской области оккупанты разрушили почти всю гражданскую инфраструктуру

В Луганской области оккупанты разрушили почти всю гражданскую инфраструктуру. Бомбами и ракетами повреждены частные дома, многоэтажки, детские сады, школы, ТЦ и гражданские коммуникации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В городе Кременная спасатели ликвидировали пять возгораний частных домов. Пожар произошел после вражеских обстрелов. А в Новодружеске чрезвычайники тушили уголь на открытой территории возле шахты. Оттуда были эвакуированы два человека с ограниченными физическими возможностями.

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“Чрезвычайники Лисичанска ликвидировали возгорание двух частных домов, в которые попали вражеские снаряды. К счастью, погибших или травмированных на данных происшествиях не было”, — добавили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Херсонской области оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить ВСУ.

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