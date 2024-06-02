"Шла мимо тел солдат": NYT рассказало историю 98-летней бабушки, которой удалось выйти из Очеретиного

В апреле 2024 года в Донецкой области 98-летняя Лидия Степановна пешком вышла из оккупированной части Очеретиного. Женщина преодолела около 10 км под обстрелами, дважды падала – но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной территории Украины. Подразделение полиции "Белые ангелы" совместно с военными доставили женщину в пункт помощи, сейчас она находится в относительной безопасности.

Смелую историю Лидии Ломиковской рассказало издание The New York Times.

В конце апреля возле ее разрушенного дома появился солдат оккупационной армии России. Первое, что сделал захватчик – застрелил собаку семьи.

Тогда там была и невестка Лидии – 66-летняя Ольга. Она закричала: "Что ты наделал? Он меня защищал". На это оккупант ей ответил: "Теперь я защищу тебя", - вспоминает Ольга.

Лидия Ломиковская пережила организованный Сталиным голод, унесший миллионы жизней в 1930-х годах, а также немецкую оккупацию ее города Очеретино во время Второй мировой войны. Она сказала, что не знает, почему ее жизнь была окружена скорбью. Но когда война снова пришла на ее порог она поняла, что не хочет жить под "защитой" России", - пишет NYT.

Когда вокруг Очеретиного взрывались снаряды, женщина оказалась оторванной от своей семьи. Поэтому она решила уходить из города пешком. Часами, в одних тапочках, без пищи и воды, она шла мимо тел погибших солдат, спотыкаясь о воронки от бомб, не зная, не станет ли ее следующий шаг последним.

"Я шла всю дорогу, и нигде никого не было, только выстрелы, и я думала, не в меня ли стреляют. Я шла, перекрестившись, и думала, если бы только эта война закончилась, если бы только все прекратилось", - рассказала Лидия в одном из интервью.

Сейчас 98-летняя Лидия живет с внучкой в небольшом доме примерно в десятке километров от Часового Яра на Донетчине, которое оккупанты пытаются захватить.

Если россиянам удастся взять Часов Яр госпожа Лидия знает, что ей, возможно, снова придется убегать.

"Я не знаю, куда еще я пойду", - говорит Лидия Степановна Ломиковская.

Напомним, 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из Очеретиного и об издевательствах оккупантов.

Читайте также ведущие новости дня: