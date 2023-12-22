Шла "охота": Данилов раскрыл детали уничтожения трех вражеских бомбардировщиков Су-34

Алексей Данилов отметил, что охота на российские самолеты происходила длительный промежуток времени.

Военные Вооруженных сил Украины долгое время "охотились" на российские истребители-бомбардировщики Су-34, создававшие проблемы для сил обороны на Южном направлении.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Украинского радио" 22 декабря.

"Мы сразу получили отчет (об уничтожении самолетов РФ силами украинского ПВО – ред.), понимаем, о чем идет речь. Сейчас можно открыть небольшую тайну, что охота на них длилась долгий промежуток времени", — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что именно эти самолеты мешали и представляли опасность для украинских воинов.

"Я искренне поздравляю всех, кто участвовал в этом. Перфектный результат", — резюмировал Данилов.

Что предшествовало

Напомним, украинские защитники уничтожили три российских бомбардировщика Су-34 на юге Украины в пятницу, 22 декабря.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что уничтожение на юге трех вражеских бомбардировщиков Су-34 – блестящая операция, которую спланировал командующий Воздушными силами Николай Олещук. "Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу положительную статистику", – подчеркнул Игнат.

В результате сегодняшнего уничтожения трех вражеских "сушек" погибли и некоторые оккупанты.

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