Шла пешком 10 км: 98-летняя бабушка спаслась из оккупированной части Очеретино – видео

Пожилая женщина решила уходить из села, когда россияне разрушили ее дом.
В Донецкой области 98-летняя женщина пешком вышла из оккупированной части Очеретино. Лидия Степановна под обстрелами преодолела около 10 км, дважды падала – но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Подразделение полиции "Белые ангелы" совместно с военными доставили женщину в пункт помощи, ей оказали всю необходимую помощь, сейчас она находится в относительной безопасности.
Об этом сообщила полиция Донецкой области.
Дом, который Лидия Степановна строила собственными руками, разрушила оккупационная армия России, а ее родные – получили ранения. Спасаясь от оккупантов, женщина, которой шел 98-й год, совершила невозможное.
Как рассказали правоохранители, бабушка весь день шла без еды и воды, несколько раз падала без сил и, как она говорит, "засыпала". Женщина держалась на двух палках. В разгар боев пенсионерка чудом осталась жива и невредима.
К вечеру уставшую бабушку увидели на дороге военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Полицейские отвезли ее в шелтер для эвакуированных, где о ней заботятся.
"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", — говорит женщина.
Полиция также нашла родственников Лидии Степановны, которые смогли эвакуироваться в Константиновку.
Напомним, 88-летний Иван Овсяник рассказал, как вышел из Очеретино и об издевательствах оккупантов.
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