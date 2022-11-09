Шлемы Второй мировой войны и средства защиты 60-х: как РФ "современно" экипирует "мобиков" к боевым действиям

"Мобикам" из РФ, которые проходят подготовку в Беларуси, изданы металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия.

Мобилизированные россияне, которые проходят подготовку в Курской и Брянской областях, жалуются на бесчеловечные условия пребывания и отсутствие обещанных выплат. Поэтому у них исчезает любая мотивация ехать воевать.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 9 ноября.

"У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечные условия пребывания и отсутствие обещанных выплат", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, изданы металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, в том числе автоматы АК-74, – в нерабочем состоянии.

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Отвод российских войск из Херсона

9 ноября министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ командующему российской армией Суровикину приступить к отводу войск за реку Днепр. оккупанты якобы покинут Правобережье в ближайшие сроки.

В Офисе президента не верят заявлениям России. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что украинская армия будет работать по своему плану: разведка, оценка риска, эффективная контратака.

Перед этим депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань проинформировал, что российские преступники перед отступлением начали взрывать мосты. Взорваны по меньшей мере 5 переправ в Николаевской и Херсонской областях.

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