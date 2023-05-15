Шлейф предательства: Пригожин открестился от предложения сдать Украине позиции россиян

Российский олигарх, основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал публикацию издания WP о его предложении Украине раскрыть позиции России для атак при условии, если украинские защитники уйдут из Бахмута в Донецкую область.

Заявление главаря "вагнеровцев" опубликовала его пресс-служба.

По словам олигарха, по меньшей мере, с начала "специальной военной операции" (так в РФ называют войну в Украине — Ред.) он не посещал Африку. А именно там он якобы встречался с представителями Украины.

"Могу с уверенностью сказать, уж если по-серьезному: я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле еще за несколько месяцев до начала "СВО". Поэтому встречаться там ни с кем физически просто не мог", — заявил Пригожин. .

Обнародованную американской газетой информацию он назвал попыткой "хайпануть", или кампанией, которую против него проводят "товарищи из Рублевки".

"Конечно, на меня будут лить ги*на столько, сколько у них сил хватит... Я думаю, что, скорее всего, это или кто-то среди журналистов просто решил нахайповать. Или товарищи из Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ, теперь решили, что они сделают хороший вброс", — добавил он.

Материал WP о "предложении" Пригожина

Американская газета Washington Post написала о том, что главарь "вагнеровцев" предлагал Украине информацию о позициях войск РФ для атак. Вместо этого украинское Минобороны должно отвести подразделения ВСУ из Бахмута. Якобы предложение российский олигарх сделал с помощью тайных контактов в ГУР в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов города Донецкой области.

Реакция Украины на информацию в СМИ

Представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что стоит задаться риторическим вопросом – кому могут быть выгодны подобные публикации в СМИ.

"Украина и ее спецслужбы будут обсуждать то, что будет отвечать национальным интересам. Мы будем деоккупировать территории. Разведка в этих вопросах использует разные инструменты. А по некоторым вбросам я не думаю, что мы должны это комментировать", — выразился Юсов.

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