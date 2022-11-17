Шли с автоматами на танки: в МВД пообещали выяснить причины гибели бойцов терробороны в Херсоне

В МВД пообещали установить, почему произошел кровавый расстрел украинских защитников.
В Херсоне 1 марта российские террористы из танков расстреляли 17 воинов территориальной обороны. Украинские защитники до конца боролись с россиянами, хотя из оружия были только автоматы. В МВД пообещали установить, почему это произошло.
Об этом в эфире Радио Свобода сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Как известно, 1 марта в начале оккупации Херсона в городе россияне из танков расстреляли 17 херсонцев, бойцов территориальной обороны. Из оружия у защитников были только автоматы. Енин отметил, что МВД установит, почему так произошло.
"В первые дни широкомасштабной российской агрессии события развивались очень быстро, но я уверен, что в дальнейшем будет время очень детально разобрать роль и место каждого бойца, каждого командира, кто приказы отдавал, или наоборот, не отдавал", — сказал Енин.
Первый замминистра иностранных дел добавил, что СБУ уже сообщила подозрения своим бывшим сотрудникам, подозреваемым в работе на оккупантов. Он добавил, что схожие расследования будут и в отношении работников других силовых структур Херсонщины.
Освобождение оккупированного Херсона
Российская оккупационная армия в начале марта 2022 захватила украинский Херсон. В ноябре воины ВСУ после успешного контрнаступления освободили единственный областной центр, который с начала войны удалось захватить России.
Местные жители рассказывают, что во времена оккупации в Херсоне был ад. Там российские захватчики пытали горожан из-за отказа сотрудничать.
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