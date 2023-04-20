Шли святить паски: россияне в ночь на Пасху Николаевской области убили 18-летнюю девушку и 17-летнего парня

Подростки долгое время были в эвакуации, однако вернулись домой.

В Николаевской области в ночь на Пасху россияне убили 18-летнюю Викторию В. и Вячеслава Г. Они вместе шли освящать паски, когда начался российский ракетный удар.

Об этом сообщает Мемориал.ua.

Россияне в ночь на 16 апреля ракетами атаковали город Снигиревку и близлежащие населенные пункты Николаевщины. Ночью парень и девушка вместе шли святить паски в селе Васильевка. Там оккупанты попали по разрушенному ранее магазину. Подростки погибли на месте трагедии, всего в 50 метрах от храма.

На последнем видео девушка собирала пасхальную корзину и радовалась праздникам

18-летняя Виктория училась в местной школе. После окончания 11 класса поступила в Высшее профессиональное училище судостроения в Николаеве. Она хотела стать поваром. В начале войны девушка с семьей эвакуировалась в Черновцы, где работала, чтобы помогать матери и бабушке. Когда обстрелов стало меньше, семья вернулась на Николаевщину.

"Когда Николаевщину стали меньше обстреливать, вернулись домой. Последние две недели Виктория жила в Павловке, а церковь рядом – в Васильевке", – рассказала тетя Татьяна.

Татьяна также вспомнила последнее видео от племянницы, на котором она улыбчивая собирала пасхальную корзину.

Парень в начале войны эвакуировался, однако мечтал о возвращении домой

Другого погибшего зовут Вячеслав. Парень учился в 11-м классе местной школы. Он вместе с Викторией шли в соседнее село, чтобы освятить паски. В конце марта 2022 семья парня выехала из Николаева в Хмельницкую область, однако он очень мечтал вернуться домой.

"Когда началась война, я говорила Славе, чтобы ехал ко мне в Италию. А он отказывался, говорил: "Может, приеду на каникулы". Он не хотел покидать отца. После освобождения из оккупации территорий Николаевщины они вернулись домой — там семья, друзья", – вспоминает его тетя.

Вячеслав и Виктория похоронены на местном кладбище 18 апреля. На место их гибели и на кладбище невинных жертв российской агрессии до сих пор приносят цветы.

Напомним, 16 апреля, в 02:20 вражеских ракетных обстрелов подверглась Снигиревская громада. Российские оккупанты били из С-300, погибли двое подростков.

Также в ночь на вторник, 18 апреля, армия Российской Федерации атаковала иранскими беспилотниками Николаевскую область. Враг ударил по объектам инфраструктуры.

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