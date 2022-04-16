"Шли в наступление через реку вброд": украинские воины рассказали, как оккупанты на Донбассе попали в свою же ловушку

"Шли в наступление через реку вброд": украинские воины рассказали, как оккупанты на Донбассе попали в свою же ловушку

Российские захватчики устроили пылевую бурю, чтобы усложнить оборону ВСУ, однако сами не заметили украинские противотанковые ловушки.

В Донецкой области украинские воины остановили очередную попытку прорыва оккупантов. Они, чтобы прорвать украинскую линию обороны, к западу от Донецка пошли через реку вброд. Теперь более полутора десятков новейших российских боевых машин пехоты и бронетранспортеров будут служить ВСУ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Наши морпехи говорят, что знали о том, что враг пойдет на прорыв и готовились к обороне.

"Мы к населенному пункту подъехали где-то около четырех — пяти утра. Буквально там, три-четыре часа ребятам удалось вздремнуть и нас подняли по тревоге, потому что, собственно, началось наступление противника", — рассказывает морской пехотинец с позывным "Викинг".

По его словам, это было массированное враждебное нашествие. Пехоту оккупантов прикрывали более четырех десятков танков, БТРов и боевых машин. Чтобы усложнить оборону украинским воинам, захватчики устроили еще и пылевую бурю.

"Был сильный ветер и они использовали такой маневр, что они гоняли технику по полю и тем самым поднимали пыль и всю пыль дули на нас. Было видно, максимум где-то сто метров", — рассказывает "Викинг".

В результате нападавшие сами же не заметили противотанковые ловушки, которые устроили украинские защитники.

Военные говорят, что бой длился более четырех часов. В результате в полях осталось более десяти сожженных единиц вражеской техники и ликвидированы нападающие. Остальные — покинули свои бронемашины и скрылись.

Военные говорят, что эти новейшие захватнические бронемашины пехоты и бронетранспортеры ворвались в Украину с северного Кавказа. Однако полтора десятка БМП 3 и четыре БТР 82А наши морпехи уже успели "дерусифицировать". Вместо российской стилизованной свастики на броне теперь эмблема украинской морской пехоты.

В ВСУ говорят, что убегая, россияне несколько повредили часть бронемашин, но со временем их планируют отремонтировать. Те повреждения, признаются наши воины, не критические. Поэтому они уже поочередно учатся управлять трофейной техникой.

"Здесь забываешь: враждебно оно или нет, понимаете? Оно мое уже! Все!" — говорят украинские воины.

В общем морпехи захватили более десятка новейших вражеских БМП 3 и полдесятка бронетранспортеров 82А. В батальоне морской пехоты теперь появилось целое подразделение, которое планирует как можно скорее освободить Украину от "рашистской нечисти".

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