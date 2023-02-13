Шли в наступление: полковник СБУ рассказал об уничтожении большой колонны военной техники РФ под Угледаром

Оккупанты согнали много бронетехники, чтобы запугать ВСУ.
Народный депутат Украины, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что под Угледаром ВСУ разбили российскую колонну, которая штурмовала украинские позиции.
Об этом он сказал в комментарии "Эспрессо".
Роман Костенко сообщил, что россияне долгое время берегли свою технику и пытались штурмовать позиции ВСУ пехотой, однако накануне они решили устроить прорыв и подогнали под Угледар много техники. Поскольку поля у города заминированы, колонна техники оккупационной армии двигалась дорогой. ВСУ вовремя заметили россиян и подтянули артиллерию и резервы.
"Россия потеряла много живой силы и техники после поражения под Угледаром. ВСУ разбили большую колонну, уничтожен танковый батальон армии РФ", — сообщил полковник СБУ.
Костенко добавил, что россияне планировали испугать ВСУ большим количеством своей бронетехники и заставить защитников Украины отступить, однако получили ответ.
Провал россиян под Угледаром: что известно
На днях российские оккупанты начали наступление на город Угледар Донецкой области, однако потерпели поражение. По данным нидерландского OSINT-проект Oryx, оккупанты только за три дня наступления потеряли под Угледаром и Авдеевкой 103 единицы военной техники, включая 36 танков.
Также Институт изучения войны (ISW) считает, что провал под Угледаром подорвал веру россиян в способность начать новое большое наступление.
Министерство обороны Украины "потролило" главу оккупационного ведомства России Сергея Шойгу, уверяющего, что боевые действия оккупантов в районе Угледара идут успешно. Наши защитники опубликовали видео удара по колонне российской бронетехники, пытавшейся штурмовать город.
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