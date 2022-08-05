"Схлопнулись" бы через два дня: Жданов рассказал, чем для России могла бы обернуться мобилизация

Для страны-агрессора России сейчас наиболее выгодный вариант для пополнения запаса кадров для войны в Украине – это скрытая мобилизация.

Впрочем, даже такое вовлечение в армию уже дает сбои. Именно поэтому Россия начинает формировать так называемые добровольческие батальоны. Для них армия агрессора будет увеличивать денежное содержание и улучшать условия.

Об этом в эфире "Апостроф TV" сказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, экономика Российской Федерации далеко не в самом лучшем состоянии. Именно поэтому для Украины "объявление мобилизации в России было бы праздником".

"Если (в РФ – Ред.) призовут 17 миллионов военнообязанных – так примерно оценивается российский мобресурс, то они бы "схлопнулись" за два дня. Столько людей накормить, переодеть, вооружить, поставить в строй и удерживать, они физически не смогли б. К сожалению, такого не произойдет. Скорее всего, в России то же самое и понимают", — отмечает эксперт.

Уровень скрытой мобилизации тоже начинает снижаться. Молодежь не очень активно хочет участвовать в развязанной Кремлем войне в Украине.

"Не вызывают в военкоматы молодых людей, которые недавно отслужили или прошли горячие точки. Да, они пришли в военкоматы, с ними беседы провели: кто-то отказался, кто-то согласился (служить — Ред.). Сейчас начинают готовить "добровольческие батальоны", куда приходят люди 50+, а не молодежь. Потому что молодежь понимает, что такое война, что такое западный образ и уровень жизни. Они хотят жить так, как на Западе, а не так, как они сегодня живут в РФ, за исключением крупных городов, как Санкт-Петербурга или Москвы", — рассказал Олег Жданов.

Как сообщалось, на шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь испытывает нехватку кадров. В России новые группировки формируют Новосибирскую, Курганскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

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