Шляпка из фольги спасла одесситку от осколков во время вражеского обстрела (видео)

Женщину из Одессы от ранений спасла шляпка из фольги. При обстреле она красила волосы в парикмахерской на первом этаже жилого дома.
Как рассказала одесситка в соцсетях, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую. Когда она сидела в кресле в "смешной шапочке из фольги", используемой для покраски, она услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.
Женщина получила травмы — обломки стекла повредили руку и плечо. Однако она уверена, что могло быть хуже: снимая фольгу с головы, пострадавшая вытрясла множество осколков, которые могли ее серьезно ранить.
"Я всегда говорила: ну, какова вероятность того, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион — ведь так?! И сегодня был такой день. Меня спасло стечение обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке с фольги, села в кресло-кокон... И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла. Я когда снимала фольгу, столько осколков вытряхнула", — поделилась одесситка.
Напомним, 23 апреля россияне попали в жилой дом в Одессе ракетой из акватории Каспийского моря. 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок, погибли. Ранения получили 18 человек. Пожар, возникший в жилом доме в результате ракетных обстрелов, был ликвидирован.
Ракета также попала на территорию Таировского кладбища. Ранение получила женщина. Ее в тяжелом состоянии с рваными ранами и контузией доставили в больницу.
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