Шляпка из фольги спасла одесситку от осколков во время вражеского обстрела (видео)

Шляпка из фольги спасла одесситку от осколков во время вражеского обстрела (видео)

Женщину из Одессы от ранений спасла шляпка из фольги. При обстреле она красила волосы в парикмахерской на первом этаже жилого дома.

Как рассказала одесситка в соцсетях, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую. Когда она сидела в кресле в "смешной шапочке из фольги", используемой для покраски, она услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.

Женщина получила травмы — обломки стекла повредили руку и плечо. Однако она уверена, что могло быть хуже: снимая фольгу с головы, пострадавшая вытрясла множество осколков, которые могли ее серьезно ранить.

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"Я всегда говорила: ну, какова вероятность того, что в меня может прилететь ракета? Один на миллион — ведь так?! И сегодня был такой день. Меня спасло стечение обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке с фольги, села в кресло-кокон... И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла. Я когда снимала фольгу, столько осколков вытряхнула", — поделилась одесситка.

Напомним, 23 апреля россияне попали в жилой дом в Одессе ракетой из акватории Каспийского моря. 8 человек, среди которых трехмесячный ребенок, погибли. Ранения получили 18 человек. Пожар, возникший в жилом доме в результате ракетных обстрелов, был ликвидирован.

Ракета также попала на территорию Таировского кладбища. Ранение получила женщина. Ее в тяжелом состоянии с рваными ранами и контузией доставили в больницу.

В Одессе ракета попала в жилой дом – 8 человек погибли, среди них трехмесячный ребенок

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