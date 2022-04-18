Шмигаль о малом и среднем бизнесе в Украине: "Потери колоссальные"

Премьер-министр призвал украинцев поддерживать отечественный бизнес.

Не смотря на все трудности и вызовы страна возвращается к работе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Он отметил, что это необходимое условие для победы страны, поэтому делается все, чтобы как можно больше бизнесов снова заработало.

В частности, правительство выделило первые 200 млн грн для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев.

"Выплата в 6,5 тысячи гривен для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца. Стимулируем брать таких людей на работу. За последние недели 25% малого и среднего бизнеса увеличили объем работы. Кроме того, бизнес улучшил ожидания по оборотам на 10-20%, если сравнивать с началом апреля. Потери, которые уже понесли предприниматели, колоссальны. Но уменьшение налогов, кредиты под 0% и улучшение логистических маршрутов будут способствовать восстановлению", – отметил он.

Также Шмигаль призвал украинцев поддерживать отечественный бизнес – особенно малых и средних предпринимателей, так как можно помочь перезапустить экономику.

"При поддержке государства уже более 400 предприятий перевезены в регионы, где нет активных боевых действий. Более 200 уже работают", — добавил политик.

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