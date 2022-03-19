Шмыгаль рассказал о первых результатах решений по топливу: что изменилось

По новым правилам, в Украину уже въехали первые 1000 тонн топлива.
В Украине убрали акциз, снизили НДС и ввели новую ценовую формулу на топливо.
Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Мы убрали акциз, снизили НДС до 7%, ввели новую ценовую формулу. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 грн. В некоторых сетях понижение и по бензину, и по дизелю достигает 10 грн за литр. Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался", – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Он также добавил, что по новым правилам в Украину уже въехали первые 1000 тонн топлива.
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