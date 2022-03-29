Шмыгаль рассказал о работе энергосистемы и ситуации с топливом в Украине

Шмигаль рассказал о ситуации с энергосистемой в Украине.
Украина навсегда отсоединилась от энергосетей России и Беларуси и присоединилась к европейской энергосистеме ENTSO-E. Также Кабмин договорился с европейскими компаниями по поставке топлива.
Об этом на первом заседании с начала войны Кабинету министров сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Все виды генерации работают. Уголь на складах есть. Газу имеем 9 млрд кубов в хранилищах. Добыча газа за первые 3 месяца почти не просела, по сравнению с предыдущим годом. Относительно топлива на АЗС. Убрали акциз, снизили НДС с 20% до 7% Как видим, цена бензина упала на 10 грн. Сформировали договоренности с европейскими нефтеперерабатывающими заводами, чтобы страна была с топливом. Тысячи тонн топлива уже едут в Украину", — говорится в сообщении.
Напомним, правительство запустило программу помощи украинцам, которые стали вынужденными переселенцами из-за войны с российскими оккупационными войсками.
Читайте также:
- Путин выдвинул бесчеловечное требование для эвакуации мирных жителей из Мариуполя
- "Там нет никакого российского наступления, там идут тяжелые бои", – Арестович о ситуации вокруг Киева
- Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении во всех направлениях (видео)